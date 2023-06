Volodimir Zelenski özünün sosial media hesabında müharibənin getdiyi ərazilərdən görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna liderinin paylaşdığı görüntülərdəki şəxslərdən biri Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlının oğlu Elşad Aslanlıdır.

Qeyd olunur ki, Elşad Aslanlı Ukrayna ordusunda kapitanı kimi müharibənin ən qaynar və təhlükəli nöqtəsində - Baxmutda döyüşür.



