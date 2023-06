Bakıda MİNEPS VII çərçivəsində nazirlərin görüşü başlayıb

Bakıda Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə Nazirlərin və Yüksək Vəzifəli İşçilərin VII Beynəlxalq Konfransı (MINEPS VII) çərçivəsində nazirlərin görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və UNESCO-nun Baş direktorunun sosial və humanitar elmlər üzrə müavini Qabriela Ramos çıxış edəcək.

Xatırladaq ki, konfransda və onunla əlaqədar tədbirlərdə ümumilikdə 124 ölkə və beynəlxalq təşkilatdan 50-dən çox nazir və yüksək vəzifəli məmur, 540-dan çox nümayəndə iştirak edir.

