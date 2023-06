Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qurban bayramı münasibətilə xalqımızı və bütün müsəlmanları təbrik edib.

Mtebuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter hesabında paylaşım edilib.

"Müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə xalqımızı və bütün müsəlmanları təbrik edir, əmin-amanlıq, ruzi-bərəkət və can sağlığı arzu edirik!

Qurban bayramımız mübarək!", - deyə paylaşımda deyilir.

