"Qarabağda insan itkisi bizi çox narahat edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller Tvitter hesabında bildirib.

“Son hadisələr hərbi əməliyyatlardan çəkinməyin və davamlı və ləyaqətli sülhün labüdlüyünü göstərdi. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məqsədə çatmaqda tərəflərə kömək etmək öhdəliyi götürür”,- deyə Miller vurğulayıb.

