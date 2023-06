Bakı-Quba yolunda naməlum kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, 50-60 yaşlarında kişi meyiti magistralın Şabranın Padar kəndi ərazisindən keçən hissəsində tapılıb. Onun avtomobil tərəfindən vurulduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

