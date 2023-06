Kuleba və Stoltenberq arasında telefon danışığı olub

Ukrayna xarici işlər naziri Dmitri Kuleba və NATO Baş katibi Yens Stoltenberq arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kuleba "Twitter"də bildirib.

"Bugünkü telefon danışığımız zamanı mən Yens Stoltenberqə NATO-nun Vilnüs sammitinin uğurlu keçməsi üçün göstərdiyi səylərə görə təşəkkür etdim. Ukrayna NATO-nun bütün müttəfiqləri ilə fəal işləməyə davam edir ki, onları Ukraynanın Alyansa üzvlüyünə dair aydınlıq gətirmək vaxtının gəlib çatdığına inandırsın", - Kuleba bildirib.

