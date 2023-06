Xalq artisti Emin Ağalarov ailəsi ilə birgə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu haqda sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Emin həyat yoldaşı Alyona Qavrilova və qızları Afina ilə birgə göl kənarında istirahətlərindən çəkilən fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüblər.

Qeyd edək ki, Emin Ağalarov model Alyona Qavrilova ilə 2018-ci ildə evlənib.

Cütlük iki il sonra boşandığını açıqlasa da bir müddət sonra barışıblar.

