Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarında ən çətin məsələlər axıra qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin Vaşinqton görüşünün nəticələrinə dair mətbuat konfransında ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken deyib.

“Razılığa nail olmaq nə qədər yaxın olsa, bəzi hallarda bir o qədər çətinləşir, çünki ən çətin məsələlər sona qalır”, - dövlət katibi qeyd edib.

