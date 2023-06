Goranboyda qonşusunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Goranboyda qonşusunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan məlumat verilib.

Goranboy Rayon Polis Şöbəsinə (RPŞ) ərizə ilə müraciət edən rayonun Baxçakürd kənd sakini ona məxsus evdən oğurluq olunması barədə məlumat verib. Polisin keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törədən şəxsin rayon sakini Elşən Həsənov olduğu müəyyən edilib.

Aparılan araşdırmalarla şübhəli şəxsin vətəndaşa məxsus evdən ümumi dəyəri 12 000 olan xalça, qab-qacaq və digər məişət əşyalarını oğurladığı aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

