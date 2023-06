“Barselona”nın təklifini rədd etdi - Türk ulduz "Fənərbaxça"ya keçir

Arda Gülərin klubdan ayrılacağını diqqətə alan "Fənərbaxça" onun yerini doldurmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" “Yuventus”un türk əsilli futbolçusu Kənan Yıldızı trasfer etməyə çalışır. "Bavariya"nın aşağı yaş qruplarında futbola başlayan Kənan, Türkiyə Milli Komandasının aşağı yaş kateqoriyalarında da oynamaq imkanı qazanıb. Məlumata görə, o, iki mövsüm əvvəl "Bavariya"nın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandasında çıxış edib və 20 oyunda 6 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə diqqət çəkib. Ardınca “Yuventus”a transfer olan futbolçu 15 oyunda 9 qol vurub. "Yuventus"la 2025-ci ilə qədər müqaviləsi olan hüumçunun “Yuventus”un əsas heyətində yer alacağı gündəmdədir.

Qeyd edək ki, “Yuventus” transfer olmazdan əvvəl Kənan Yıldız, “Bavariya” və “Barselona”nın peşəkar müqavilə təklifini rədd edib.

