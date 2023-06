Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Fransadakı hadisələrə reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təşkilat polisin gənc vətəndaşa qarşı silah tətbiq etməsi iddiasının operativ surətdə araşdırılmalı olduğunu bildirib.

"Fransanın hüquq-mühafizə orqanlarında irqçilik və ayrı-seçkilik problemlərinə ciddi yanaşmağın vaxtı çatıb", - deyə BMT-dən bildirilib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.