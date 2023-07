Qurban Bayramında İsçevin paytaxtı Stokholmda İraq əsilli Salvan Momika adlı şəxs məscidin qarşısında "Quran"ı yandırmışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Key Molla” adlı Teleqram kanalı baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparıb.

Məlumata görə, Salvan Momika “Haşdi-Şabi” terror qruplaşmasının üzvüdür. Bu qruplaşma isə İran tərəfindən dəstəklənir.

Bildirilir ki, Salvan Momika “Haşdi-Şabi”nin tərkibində Suriyada da əməliyyatlarda olub.

