Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri rus sülhməramlılarının müşayəti ilə Qarabağa silah-sursat daşıyırlar.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yayılmış videogörüntülərdən düşmənin Xankəndi-Kərkicahan yolu ilə döyüş mövqelərinə silah-sursat və digər təminatlar daşıdığı görünür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

