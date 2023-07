Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında lift qırılıb.

Hadisə nəticəsində 4 qadın ağır xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisənin görüntüləri sosial mediada yayılıb.

Videogörüntülərdə ağır xəsarət aldığı deyilən qadınların və uşaqların liftdən çıxarıldığı əks olunub. Xilasetmə zamanı liftdən dördü uşaq olmaqla 10 nəfərin çıxarılması görüntülərdən aydın olur.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

