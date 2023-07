İyulda bu iki bürcə "qorxulu zolaq" XƏBƏRDARLIĞI

İyul ayı iki bürc əlaməti üçün ürpədiici ola bilər. Astroloqlar bu yay ayında ulduzların ciddi sınaqlara və itkilərə hazırlaşmalı olduğunu açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, Oxatan bürcünün “qara zolaq”a hazırlaşması lazımdır. Əhəmiyyətli bir insanın itkisi ilə üzləşə bilərlər, bundan qaçmaq üçün hələ də şansları var, lakin özlərini dəyişdirməli olacaqlar və bu, xüsusilə təkəbbürlü və eqoist Oxatan üçün həqiqətdir.

Bu ay Oğlaqlar üçün asan olmayacaq. Onlar öz hərəkətsizliyi və tənbəlliyi ilə məhv edilə bilər. Bu bürcün nümayəndələri hətta iş yerlərini də itirə bilərlər, onlar öz həyat yoldaşlarından da dəstək almamaq riski ilə üzləşə bilərlər.

