Ötən gecə miqrantların olduğu gəmi Kanar adaları yaxınlığında batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Gəminin batması nəticəsində 3-ü uşaq və 11-i qadın olmaqla 51 miqrant ölüb.

Gəmidə olan 4 nəfər sağ qalıb, onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

