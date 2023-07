Gəncədə fəaliyyət göstərən “Old rap” qrupunun rəhbəri, 37 yaşlı reper Rəhman Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Məlumata görə, gecə saatlarında vəfat edən reperin ölümünə səbəb qəfil ürəktutmadır.

