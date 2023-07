2022-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) dövlət büdcəsinə vəsait köçürməyib.

Metbuat.az bu barədə qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, 2021-ci ildə AMB dövlət büdcəsinə 250 milyon manat vəsait köçürmüşdü.

