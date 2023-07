2022-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) işçilərinə 32,509 milyon manat xərc çəkib.

Metbuat.az bu barədə qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir.

Sənədə əsasən, bu, 2021-ci illə müqayisədə 47,1% çoxdur.

Bundan başqa, hesabatda deyilir ki, bu il yanvarın 1-nə AMB-nin işçilərinə verdiyi kreditlərin məbləği 457 min manat təşkil edib. Bu isə ötən il yanvarın 1-nə nisbətən 16,9 % azdır.

