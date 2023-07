Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yerli banklara verdiyi kreditlərin ümumi məbləği 288 milyon 889 min manat olub.

Metbuat.az bu barədə qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir.

Sənədə əsasən, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 18,9 % azdır.

