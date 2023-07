Qarşıdan superay gəlir: Bu bürclərin həyatı dəyişəcək

Astroloqlar superay hadisəsi zamanı həyatlarını dəyişdirə biləcək bürcləri açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqnoza görə bu dövrdə karyera məsələlərinə diqqət yetirə və yeni başlanğıclara doğru yönələ bilərsiniz. Köhnə münasibətinizi və nəticə verməyən düşüncələrinizi dəyişdirsəniz, uğur qazanacaqsınız.

Gizli vəziyyətləriniz aşkar edilə bilər. Bu ambisiyalardan uzaqlaşmalı və fürsət kimi təqdim olunan vəziyyətlərə araşdırdıqdan sonra yanaşmalı olduğumuz bir proses başlayır. Bu, günlər taleyüklü inkişaflara açıq bir dövrdür.



Qarşıdakı günlərdə Buğalar özlərini daha gözəl, baxımlı və təhlükəsiz hiss edə biləcəklər. Sosial çevrənizdən alacağınız dəstək buna ən yaxşı sübutdur. İyun ayında qərar verdiyiniz yeni başlanğıclarla bağlı hərəkətə keçməyiniz mümkündür. Sevgi bu həftə qapınızı döyə bilər, ətrafınıza diqqətlə baxın.

Əkizlər bürcü həftənin əvvəlində maliyyə gözləntilərinizlə bağlı yüksək vəzifəli şəxslərin dəstəyini ala və özünüzü daha dəyərli hiss edə bilərsiniz. İyulun 6-dan etibarən yeni iş imkanları əldə edə və arzuladığınız işi əldə etmək imkanı qazanacaqsınız.

İyulun 6-da Balıqlar bürcünün həyatında müsbət qərarlar qəbul etmək üçün uyğun olacaq. Həftənin əvvəlində yaxın ətrafınızdan və ailənizdən alacağınız dəstəklə özünüzü daha dinc və xoşbəxt hiss edə bilərsiniz. Daşınmaz əmlak alqı-satqısı kimi məsələlər ön plana çıxa bilər.

AİDƏ / Metbuat.az

