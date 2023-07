20 yaşlı arvadını və körpəsini öldürən şəxslə bağlı QƏRAR VERİLDİ

Abşeronda 20 yaşlı arvadını və 8 aylıq qızını öldürən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Bu barədə Abşeron Rayon Prokurorluğundan Metbuat.az-a bildirilib.

Qeyd edilib ki, iyunun 20-də Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində 20 yaşlı qadın və 8 aylıq körpəsinin qəsdən öldürülməsi faktına görə Abşeron rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işi üzrə 1993-cü il təvəllüdlü Fərid Hüseynli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7 və 120.2.9-cu (xüsusi amansızlıqla və aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan iki şəxsi öldürmə) maddələrilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib.

