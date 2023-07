Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, Binəqədi rayonu, Xocasən-Meyvəli yolunda Paşa Əsgərovun idarə etdiyi “Daewoo Gentra” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən naməlum sürücü tərəfindən vurulan qadın meyitinin üzərindən keçib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

