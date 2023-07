Millət vəkili Səttar Möhbalıyevin oğluna yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, İsfəndiyar Möhbalıyev Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə rəis müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, bir müddət əvvəl Qaradağ rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsindən öz ərizəsi ilə işdən çıxmışdı.

