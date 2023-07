Azərbaycanda 400-dən çox məktəbdə direktor vəzifəsi boşdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbəsinin müdiri Eşqi Bağırov deyib. Onun sözlərinə görə, vakant yerlərin yaranması əsasən həmin məktəblərdə direktorların yaş həddinə çatması ilə bağlıdır:

"Digər bir səbəb isə nazirlik tərəfindən mütəmadi şəkildə keçirilən monitorinqlər zamanı yol verdikləri nöqsanlara görə bəzi direktorların əmək müqavilələrinə xitam verilməsidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.