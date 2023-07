Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər regional məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıb.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində gedən proseslər barədə danışıb.

