Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti altında ermənilərin qanunsuz daşımaları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya sülhməramlıları qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin hərbi daşımalarının mühafizəsini davam edir.

Videoda sülhməramlıların zirehli texnikasının müşayiəti ilə Xankəndi-Xəlfəli yolu ilə RSQ müşayiəti altında ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələri daşımaları aydın görünür:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.