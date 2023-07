Naxçıvanda "Nəqşicahan Holdinq"in yerləşdiyi bina satılıb.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, vaxtilə holdinqin yerləşdiyi bina "Himal Holdinq"ə satılıb.

Artıq holdinq öz logosunu da binanın üzərinə yerləşdirib.

Qeyd edək ki, binada yerləşən "Nəqşicahan Holdinq"in əvvəlki sahibi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbov olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.