Sabiq nazirin övladlarının biznesi çökür - FOTO

Sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümovun oğlu Turqay Müslümovun biznesi çökür.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Orion Global" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinə 82 min 551 manat 91 qəpik vergi borcu yaranıb.

Şirkətin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən məşhur "Orion Palace”da aparılan vergi yoxlamaları zamanı həmin məbləğdə vergi borcu aşkarlanıb.

Restoran Səlim Müslümovun biznesində əhəmiyyətli yer tutur və sözügedən şirkət üzərindən idarə olunur.

Turqay Müslümovun adına olan "Orion Construction” və "Orion Cars” MMC-lər də müflis olmaq ərəfəsindədir. Qardaşı Asim Müslümlünün adına olan "Orion Creative Solutions” MMC də eyni vəziyyətdədir.

Xatırladaq ki, Səlim Müslümov 2021-ci ilin fevralında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılıb. O, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri (2002-2013) və nazir (2013-2018) işlədiyi dövrlərdə 27 milyon manatlıq rüşvətalma, mənimsəmə və israfetmə əməllərinə görə ittiham olunur. Sabiq nazir həmin puldan 20 milyon manatını istintaq dövründə ödəyib. 8 milyon manatlıq əmlakı üzərinə isə həbs qoyulub. Hazırda azadlıqda olan Səlim Müslümovun məhkəmə prossesi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.