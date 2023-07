“Mançester Siti”nin futbolçusu Erlinq Haaland İbiza adasında tanınmış model İvanna Knolla birgə görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə model özü də foto paylaşıb. “Daily Mail” xəbər verir ki, tərəflər İbizada təsadüfən qarşılaşmayıb. Onlar birlikdə tətil edir. Haaland İvana ilə birlikdə gəzintiyə çxıb. Onların birlikdə toy məclisində də iştirak etdiyi deyilir. Modelin Haalandın villasında vaxt keçirdiyi bildirilir.

