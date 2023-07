“Müstəmləkəçilik bəşər tarixinin rüsvayçılıq səhifəsidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviter səhifəsində yazıb.

“Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının (QH) Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Toplantısı çərçivəsində təşkil edilən “Müstəmləkəçilik fotolarda” adlı sərgi. Müstəmləkəçilik, o cümlədən neokolonializm bəşər tarixinin rüsvayçılıq səhifəsidir ", - paylaşımda deyilir.

