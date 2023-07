Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin sabah, iyulun 7-də Türkiyəyə səfəri planlaşdırılır.

Metbuat.az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Zelenskinin Türkiyə prezidenti R.T. Ərdoğanla görüşəcəyi ehtimal olunur.

