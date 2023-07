"Moskva atəşkəsin pozulması və Laçın dəhlizinin blokadası hallarından çox narahatdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. O bildirib ki, bu üçtərəfli razılaşmalara ziddir:

"Rusiya sülhməramlıları vəziyyətin yerdə necə inkişaf edəcəyinə uyğun və üçtərəfli bəyanatlar çərçivəsində cavab verəcəklər".

