İstanbul Böyük şəhər Bələdiyyəsinin rəhbəri Əkrəm İmamoğlu ilə vətəndaş arasında söhbət gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bahçelievlerdə bazarda gəzərkən vətəndaş İmamoğluna "Hər şey çox gözəl olacaqdı? Suyu qaldırmayacaqdın?" deyərək etiraz edib. İmamoğlu isə qadına "Keçmiş bayramınız mübarək olsun. Narahat olma. Sən qısqan çatla sənin də səsini alacam. Əsəbiləşirsən. İşıq puluna baxın” deyə cavab verib.

