Bizim indi Tiranada səfirliyimizin olması məni çox sevindirir. O, artıq fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Albaniya Prezidenti Bayram Beqayla mətbuata bəyanatında deyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu, ikitərəfli əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün çox güclü qarşılıqlı siyası iradənin mövcud olduğunu göstərir.

