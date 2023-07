Bu gündən Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Belə ki, iki ölkə ərazisində vizasız yaşamaq üçün 90 gün vaxt verilir.

