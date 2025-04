Nigar Fərhadın verilişi bağlanmayıb? - RƏSMİ

“Sözün bitdiyi an” verilişinin aparıcısı Nigar Fərhadın canlı efirdə fikirlərini düzgün ifadə etmədiyi üçün son günlər cəmiyyətdə geniş müzakirələrə və etiraza səbəb olub. Telekanal isə verilişin yayımını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı "Kanal S" rəsmi açıqlama yayıb.

“Efirimizdə yayımlanan “Sözün bitdiyi an” verilişinin aparıcısı Nigar Fərhad tərəfindən səslənən fikrin Azərbaycan Respublikasının Media haqqında qanununun 14.1.4-cü maddəsinin tələblərini pozması tərəfimizdən böyük təəssüf hissi doğurur.

Aparıcı ilə izahedici söhbətlərin aparılması, bu cür halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün verilişin yayımının müvəqqəti dayandırılması qərarı alınıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.