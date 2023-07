Azərbaycan və Tacikistan arasında qarşılıqlı investisiyaların təşviqi müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov tviterdə yazıb.



"Tacikistanın iqtisadi inkişaf və ticarət naziri Zavki Zavkizoda ilə görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı investisiyaların təşviqi barədə fikirlərimizi bölüşdük."- deyə, o qeyd edib.

