"Threads"ə qoşulanların sayı 70 milyona çatdı

Tviterə rəqib olan yeni sosial media platforması "Threads"in bu günədək abunəçi sayı 70 milyona çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Meta"nın sahibi Mark Zukerberq bildirib. O qeyd edib ki, yeni platforma gözləntilərinə uyğun nəticələr göstərib.

"Threads istifadəçilərinin çoxalması İnstaqram hesabları vasitəsilə platformaya daxil olanların sayəsindədir",- deyə Zukerberq vurğulayıb.

Məlumat üçün bildirək ki, "Threads"in sürətlə yayılmasına imkan verən xüsusiyyətlərin başında İnstaqram inteqrasiyası durur. İnstaqram istifadəçi məlumatı ilə "Threads"də bir neçə saniyə ərzində hesab açmaq mümkündür.



