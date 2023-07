Ali Məhkəmədə şagirdlər üçün “Açıq qapı” günü keçirildi

İyulun 8-də məktəblilər “Açıq qapı” günü münasibətilə Azərbaycanın Ali Məhkəməsində olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ali Məhkəmədən məlumat verilib.



Bildirilib ki, şagirdlər Ali Məhkəmənin inzibati binası ilə tanış olub, məhkəmə iclas zallarını, Plenum zalını, məhkəmənin kitabxanasını və Məhkəmə tarixi muzeyini ziyarət ediblər.

Tanışlıq çərçivəsində Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov uşaqlara Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatları, məhkəmələrin dövlət quruluşunda yeri və rolu, qanunvericilik və təcrübə barədə fikirlərini çatdırıb.

Məktəbliləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Sonda şagirdlər xoş təəssüratlarını bölüşüb və xatirə fotosu çəkdiriblər.

