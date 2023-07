Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə LGBT festivalına qarşı etiraz aksiyası keçirilir.

Metbuat.az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, aksiyaya yüzlərlə insan qatılıb.

Etirazçılarla polislər arasında qarşıdurma yaranıb. Bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir.

