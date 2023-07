Qapıçı David De Xea "Mançester Yunayted"dən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bardə klubun saytı məlumat yayıb. 32 yaşlı qolkiperlə başa çatan müqavilənin müddəti yenilənməyib.

