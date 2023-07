Sosial şəbəkələrin Türkiyə seqmentində namaza lağ edən şəxsin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az "SABAH"a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə bir nəfər təhlükəsizlik işçisi geyimində olan şəxs namaz təqlidi edərək Türkiyə andını oxuyub. Görüntülər istifadəçilər tərəfindən sərt tənqidlərə tuş gəlib.

Bu gün həmin şəxsin polis tərəfindən saxlandığı və cəzalandırılacağı açıqlanıb.

