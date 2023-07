İyulda bürcləri gözləyən ən çətin 5 gün

Astroloqlar iyul ayında ən təhlükəli 5 günü açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bu günləri təqdim edir:

7 iyul - Balıqlar bürcündə azalan ay



Bu gün Balıqlar bürcünün təsiri ilə insanların diqqəti dağılacaq və diqqətsiz olacaq. Nəyisə itirmək, xəsarət almaq və ya dələduzluğun qurbanı olmaq riski artacaq. İnsanların performansı aşağı düşəcək. İyulda nikahlar və müqavilələr üçün təhlükəli gündür. Amma böyük alış-verişlər edilə bilər.

10 iyul – Ayın üçüncü, dördüncü Qoç bürcündə

Dəqiqlik, diqqətlilik və əzmkarlıq tələb edən istənilən iş üçün iyul ayında uğursuz gündür. Bu tarixdə bir çox insanlar əsassız risklərə meylli, ehtiyatsız və impulsiv olacaqlar. Xırda şeylər üstündə mübahisələr ola bilər. Münasibətlərin korlanması ehtimalı yüksəkdir, ona görə də bu gün üçün çətin söhbətlər planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Həmçinin, yanğın barəsində diqqətli olun.

14 iyul - Əkizlər bürcündə azalan ay

Böyük və qlobal problemlərin həlli üçün çox yaxşı tarix deyil. Bu gün insanların diqqətini bir işə cəmləmək çətin olacaq. Mümkünsə, vacib şeyləri planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. İyulun 14-də pəhrizinizi izləməyə dəyər, çünki qida zəhərlənməsi və məyusluq riski artır. Ümumiyyətlə, bu tarix bütün məsələlərdə qadınlar üçün çox da uğurlu hesab edilmir.

17 iyul – Xərçəng bürcündə yeni ay

Bu sağlamlıq baxımından iyul ayının ən uğursuz tarixidir. Gün bədən tonunun azalması, səmərəliliyin itirilməsi, xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi ilə əlaqələndirilir. Yaralanmalar və çürüklər ehtimalını artırır, buna görə də idman edərkən diqqətli olun. İş yerində monoton və proqnozlaşdırıla bilən işlə məşğul ola bilərsiniz, lakin riskli işlərlə məşğul olmamaq daha yaxşıdır.

26 iyul – Ay əqrəb bürcündə ilk dördüncü

26 iyul 2023-cü ilin iyul ayının maliyyə baxımından ən əlverişsiz günüdür. Bu tarixdə heç bir halda borc verməməli və almamalısınız. Əks halda uzun müddət borc bataqlığında qalacaqsınız. Həm də bu gün tanımadığınız insanlarla səmimi olmamalısınız. Birindən zəng gözləmirsinizsə, tanımadığınız insanların nömrələrini götürməyin. 26 iyul saxtakarlıq, xəyanət və ya intriqa qurbanı olmaq riskini artırır.

