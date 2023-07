Milli Məclisin deputatı Tehranda beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcək

Milli Məclisin deputatı, Asiya Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin müavini İlham Məmmədov Asiya Parlament Assambleyasının tədbirlərinə qatılmaq üçün iyulun 10-da İranın Tehran şəhərinə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

Deputat səfər çərçivəsində Asiya Parlament Assambleyasının Büdcə və planlaşdırma üzrə daimi komitəsinin və Nizamnamə sənədləri üzrə işçi qrupunun iclaslarında iştirak edəcək.

Səfər iyulun 12-də başa çatacaq.

