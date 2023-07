Azərbaycan Xalq Partiyasına "Siyasi partiyalar haqqında" AR qanununa müvafiq olaraq (30.2. maddə) yenidən qeydiyyat üçün tələb olunan sənədləri Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki. bu barədə sabiq baş nazir özü məlumat yayıb.

"Bununla bağlı bildirirk ki, qanunda tələb olunan sənədlər, o cümlədən üzvlərin 5854 nəfərdən ibarət sayda reyestri kağız və elektron variantda 05.07.2003- cü il tarixdə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilib", - deyə o qeyd edib.

