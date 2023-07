Azərbaycan para-atleti Lamiyə Vəliyeva Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən para-atletika üzrə dünya çempionatının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lamiyə Vəliyeva Fransanın paytaxtı Paris şəhərində keçirilən dünya çempionatında 100 metr qaçışda 11.99 nəticə göstərərək dünya çempionatının qızıl medalını əldə edib.

Qeyd edək ki, artıq 2 idmançımız Paris 2024 Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb.

