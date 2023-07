Faciəvi şəkildə ölən əsgər bu universitetin məzunu imiş - Anası DANIŞDI

Dünən Naxçıvanda odlu silahdan atəş açmaqla özünə qəsd edən sərhədçi Bəkiyev Kənan Seymur oğlu Azərbaycan Texniki Universitetinin məzunu olub.

Metbuat.az "Unikal.org"a istinadən bildirir ki, bu barədə onun anası məlumat verib. O, oğlu ilə hadisədən bir gün əvvəl danışdığını deyib:

"Onun arzuları var idi. İntihar xəbərini görüb havalanıram. Mənim oğlum özünə qəsd edəsi oğul deyildi. Hərbi xidmətə ali savadlı, sağlam övlad göndərmişdim".

Culfa rayonunun Gülüstan kəndində xidmət edən 22 yaşlı K.Bəkiyev dünən Hövsan qəsəbəsində dəfn olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.