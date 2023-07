İyulun 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı müşavirədə çıxış edib.

Sonra müşavirə müzakirələrlə davam edib.

