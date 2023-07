Bu üç bürc həftə ərzində pula pul deməyəcək

Bu həftə astroloqlar üzərinə pul yağışı yağacaq, xoşbəxtliyi tapacaq üç bürcü müəyyən ediblər. Onlar digər bürclərə nisbətən həftə ərzində daha şanslı olacaqlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaq

Ən çalışqan insanlar arasında göstərilə bilən Oğlaq bürcü, yarışmağı da çox sevir. Bu insanlar həm səbirli, həm də qətiyyətlidirlər. Fürsətləri əlindən vermək istəməyən Oğlaqlar iş dünyasının axtarılan simalarına çevrilə bilərlər. Astroloqlar deyir ki, Oğlaq bürcü zəhməti ilə gec-tez uğur qazanan bürclərdən sayılırlar.

Şir

Təbii qərarlı və iddialı təbiəti ilə ön plana çıxmağı bacaran Şir bürcü güclü və dik duruşları ilə hər mühitdə seçilə bilər. İş dünyasında tez-tez adı çəkilə bilən Şir bürcü qrupuna aid insanlar sərvətlərinə sərvət əlavə etmək potensialına malikdirlər. Bundan əlavə, onlar öz fərqli ideyaları ilə hər zaman bir addım öndədirlər.

Qız

Hər an zəngin olmaq fürsəti yarana bilən Qız bürcü, vasvası və nizamlı iş tərzi ilə iş dünyasının axtarılan simalarındandır. Zəhmətləri sayəsində karyera nərdivanlarını sürətlə yüksələ bilən Qızlar bu həftə varlanmaq fürsəti ilə qarşılaşa bilərlər.

AİDƏ / Metbuat.az

